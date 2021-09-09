Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в желании подчинить себе соседние страны и сделать их своими марионетками. По его словам, Польша и страны Прибалтики должны сохранять бдительность, учитывая то, что «независимость никому не дана навсегда».
Например, для стран Прибалтики существенно важно изменение маршрутов российских энергоносителей и товаров, и Россия все больше переключается на собственные возможности, перестав использовать их порты — Ригу и Таллинн — в качестве перевалочной базы, отметил парламентарий.
«Мы отказываемся здесь от их посреднических услуг, на которых они зарабатывают и при этом не считают нужным вообще каким-то образом свою позицию корректировать, когда дело касается существенных, важных для нас вопросов. Вопросов нашей безопасности, вопросов нашей стабильности», — подчеркнул Затулин.
Понятно, что демиургом любой такой антироссийской политики в этой части являются Соединенные Штаты, и это положение не изменится, а это значит, что Россия не обязана принимать во внимание интересы США где бы то ни было, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.