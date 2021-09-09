Ранее в украинской столице прошел инициированный Украиной международный саммит «Крымская платформа», на котором обсудили вопрос "возвращения" Киеву контроля над Крымом. В нем приняли участие представители более 40 стран и международных организаций.
Государство Украины является врагом на сегодняшний день Российской Федерации, и мы должны не обольщаться по поводу того, что «как-то стерпится-слюбится» на основе наших исторических и человеческих связей, подчеркнул парламентарий.
«Украинское руководство продемонстрировало, что оно будет использовать любую возможность нанесения ущерба России. Соответственно, и мы должны понимать, что с такой Украиной и с таким руководством Украины у нас никакого общего взаимопонимания быть не может», — категоричен Затулин.
Речь не идет о каких-то военных акциях против Украины, хотя мы должны быть готовы к провокациям, особенно в зоне Причерноморья, но, мы должны все возможности использовать, для того чтобы такая Украина прекратила свое существование, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.