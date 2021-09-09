Тот факт, что «народный» президент Владимир Зеленский избрал в качестве своего курса обострение ситуации вокруг Крыма, говорит о том, что он поставил на заведение российско-украинских отношений в окончательный тупик. Об этом рассказал депутат Госдумы и директор Института стран СНГ Константин Затулин в интервью изданию Украина.ру

Константин Затулин: кто он © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Государство Украины является врагом на сегодняшний день Российской Федерации, и мы должны не обольщаться по поводу того, что «как-то стерпится-слюбится» на основе наших исторических и человеческих связей, подчеркнул парламентарий.

«Украинское руководство продемонстрировало, что оно будет использовать любую возможность нанесения ущерба России. Соответственно, и мы должны понимать, что с такой Украиной и с таким руководством Украины у нас никакого общего взаимопонимания быть не может», — категоричен Затулин.

Речь не идет о каких-то военных акциях против Украины, хотя мы должны быть готовы к провокациям, особенно в зоне Причерноморья, но, мы должны все возможности использовать, для того чтобы такая Украина прекратила свое существование, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.