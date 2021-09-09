Если планы, которые были озвучены в ходе «крымской платформы», будут воплощены в жизнь, это создаст серьезные проблемы для мира и спокойствия во всем этом регионе, станет поводом для череды больших и малых конфликтов. Об этом рассказал депутат Госдумы и директор Института стран СНГ Константин Затулин в интервью изданию Украина.ру

Константин Затулин: кто он © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Тот факт, что «народный» президент Зеленский избрал в качестве своего курса обострение ситуации вокруг Крыма, во-первых, говорит о нем как о человеке, который очень любит тепло и морскую воду, а во-вторых, говорит о том, что он поставил на заведение российско-украинских отношений в окончательный тупик, подчеркнул парламентарий.

«Мы ведь знаем, что конфликт на востоке Украины и гражданская война на востоке Украины привела к подписанию Минских договоренностей, в соответствии с которыми, если Украина их будет выполнять, Донецк и Луганск с особым статусом, на основе гарантий, данных и выполненных по Минским соглашениям, возвращается в политическое правовое поле Украины. Ничего похожего в отношении Крыма не предусматривается, ибо Крым вошел навсегда в состав России, и любая попытка в этом сомневаться, как это было продемонстрировано 23 августа в Киеве, означает заведение отношений в тупик. Потому что Россия от Крыма не откажется, она от него не отвернется, и никакой перспективы в этом случае отношения между Россией и Украиной не имеют», — уточнил Затулин.

Совсем не факт, что все эти провокационные замыслы Украины будут выполнены, но это не значит, что России стоит расслабляться и расхолаживаться, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.