Никаких сюрпризов ждать не стоит, но согласование 28 дорожных карт из 31 - это уже большая победа: своим мнением о программе интеграции Союзного государства поделился генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов

Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что программа общей интеграции союзных государств будет подписана 10 сентября на заседании Высшего госсовета Союзного государства, после встречи президентов двух стран. При этом, как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, подписание дорожной карты самими президентами не планируется.

«Стороны три года готовили эти карты, много согласовывали, подступали, отступали…и в результате подписывают большой блок экономических соглашений…Каким-то чудом согласована одна очень болезненная вещь — цена на энергоносители, которая на данный момент устраивает и Россию, и Белоруссию», — говорит Мамонтов.

Сергей Лущ: Путин и Лукашенко должны сформулировать посылы для обществ и элит России и Белоруссии © из личного архива Сергея Луща

Скрупулезная выработка общей налоговой базы, отработка технических моментов соглашений имеют гораздо большее значение, чем громкие заявления, заключает эксперт.

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