Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что программа общей интеграции союзных государств будет подписана 10 сентября на заседании Высшего госсовета Союзного государства, после встречи президентов двух стран. При этом, как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, подписание дорожной карты самими президентами не планируется.
«Стороны три года готовили эти карты, много согласовывали, подступали, отступали…и в результате подписывают большой блок экономических соглашений…Каким-то чудом согласована одна очень болезненная вещь — цена на энергоносители, которая на данный момент устраивает и Россию, и Белоруссию», — говорит Мамонтов.
Было бы большим счастьем, если бы стороны «доинтегрировались» до единого государства, но для этого необходимо преодолеть множество сложностей, говорит собеседник Украины.ру.
Скрупулезная выработка общей налоговой базы, отработка технических моментов соглашений имеют гораздо большее значение, чем громкие заявления, заключает эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.