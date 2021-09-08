Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинским титулованным спортсменка Оксане Баюл и Яне Клочковой не дозвонились, когда хотели пригласить их на празднование 30-летия независимости Украины. Об этом он сказал в эфире канала Hromadske 8 cентября

Четырехкратная олимпийская чемпионка обиделась на Зеленского © miridei.com Яне Клочковой, но она не отвечала.

«Если у человека есть любовь к Украине, желание быть рядом, то он всегда будет рядом. Но Баюл… Я вообще не видел ее 27 лет в Украине, слышал только какие-то ее слова. Откровенно говоря, я ей звонил, но не было связи», — заявил министр.

Почему со спортсменками не попытались связаться иными способами, Гутцайт не пояснил.

Ранее легендарная фигуристка, первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл, которая сейчас живет в США, написала в соцсети, что отказывается от украинского гражданства. Спортсменка обиделась на то, что ее не пригласили на празднование 30-летия независимости.

Самая титулованная спортсменка Украины, четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова также расстроилась из-за того, что ее не позвали на мероприятия в День независимости Украины. Она заявила, что Украина теряет своих олимпийских чемпионов, потому что они становятся ненужными на родине.