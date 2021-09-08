Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак передал школьникам Донецкой Народной Республики ноутбуки, проекторы, спортивный инвентарь и другое оборудование, сообщили в пресс-службе главы ДНР

«Как договаривались: ноутбуки, интерактивные доски, проекторы, спортивное оборудование и инвентарь, гимнастические комплексы, хоккейная форма и аксессуары. Хочу подчеркнуть, что "Единая Россия" была, есть и будет рядом. Мы всегда готовы прийти на помощь, будем продолжать наше тесное сотрудничество», — приводит слова Турчака пресс-служба главы ДНР.

«Они сражались за Россию, за то, чтобы русские могли оставаться русскими»: Пушилин поблагодарил ветеранов © пресс-служба главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил Андрея Турчака и отметил важность такого жеста для развития школьников, говорится в тексте, распространенном пресс-службой главы республики.

Ранее сообщалось, что Турчак и Пушилин приняли участие в «Съезде ветеранов» у мемориала «Саур-Могила» в ДНР.

В мероприятии также принимали участие президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко.

На празднование прибыли члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ Александр Вайнберг и Александр Карелин, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ от фракции «Единая Россия» Виктор Водолацкий, Андрей Козенко и Дмитрий Саблин.