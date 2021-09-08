Издание также сообщило, что СНБО может наложить санкции на 24 подрядчика и 6 физлиц, которых связывают со строительством Крымского моста и сооружений культурного наследия в Севастополе.
Ранее политолог Руслан Бортник отмечал, что чрезмерное введение санкций через СНБО в обход судебного процесса носит характер злоупотребления властью.
«Это выглядит, как…элемент быстрого политического надправового наказания тех или иных неугодных структур», — подчеркнул эксперт.
В ближайшее время Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о расширении полномочий СНБО.
Согласно проекту «закона об олигархах», решение о признании лица олигархом возлагается на СНБО, структуру, подконтрольную президенту Зеленскому.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил против придания органу еще более широких полномочий.
Оппозиционные фракции Верховной Рады готовят обращение по проверке законопроекта в Венецианскую комиссию.