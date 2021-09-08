10 сентября состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом 8 сентября сообщило украинское интернет-издание Vesti.ua со ссылкой на главу фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давида Арахамию

Издание также сообщило, что СНБО может наложить санкции на 24 подрядчика и 6 физлиц, которых связывают со строительством Крымского моста и сооружений культурного наследия в Севастополе.

Ранее политолог Руслан Бортник отмечал, что чрезмерное введение санкций через СНБО в обход судебного процесса носит характер злоупотребления властью.

«Это выглядит, как…элемент быстрого политического надправового наказания тех или иных неугодных структур», — подчеркнул эксперт.

Спикер Рады Разумков рассказал о спорах с секретарем СНБО © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Согласно проекту «закона об олигархах», решение о признании лица олигархом возлагается на СНБО, структуру, подконтрольную президенту Зеленскому.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил против придания органу еще более широких полномочий.

Оппозиционные фракции Верховной Рады готовят обращение по проверке законопроекта в Венецианскую комиссию.