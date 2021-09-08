В Офисе президента считают переводом «российской пропаганды» материал CNN о том, что ЦРУ США помогало организовать операцию по задержанию российских граждан в Белоруссии. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии Интерфакс-Украина 8 сентября

ФСБ: CNN доказал, что Украина - государство-террорист © кадр из видео задержания

в июле 2020 го.

По данным журналистов, украинские спецслужбы получили от США техническую и денежную помощь, консультации. Затем данные зарубежных журналистов были подтверждены ФСБ.

«Не прошло и нескольких часов, как уже и официальный представитель ФСБ похвалил CNN за этот материал… При таком содержании материала стоит обратить внимание не столько на то, что именно обнародовано, как на синхронность с заявлением представителя ФСБ. Это же фактически сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать», — заявил Подоляк.

Также Подоляк отметил, что материал появился на канале накануне запланированной встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, и заявил, что это «говорит само за себя».

По его словам, обнародованный материал CNN ничего не добавил к посвященной инциденту статье в российском издании «Комсомольская правда» от 6 августа 2020 года.

В июле 2020 года в Белоруссии задержали 32 россиянина, которых украинские СМИ назвали «боевиками ЧВК Вагнера». Позже стало известно, что Служба безопасности Украины организовала спецоперацию по захвату группы граждан России, однако она сорвалась после того, как Минск отказался выдавать Киеву задержанных в Белоруссии по «наводке» украинских властей россиян. В СБУ отрицали причастность к операции.