Совсем недавно стало известно, что после длительного перерыва на публике появится певец Валерий Леонтьев. Артист примет участие в одном из музыкальных фестивалей. Почему он так долго скрывался от поклонников 8 сентября рассказал «5 канал»

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«Моя мечта давняя — полежать на диване. Я сначала мечтал полгода, а оказалось полтора… Знаете, как это здорово, быть никому не обязанным. Я не должен смотреть в расписание — в 18 часов там, а в 20 часов там. Это замечательно: быть свободным человеком», — объяснил артист.

Правда журналисты не исключают и других возможных причин долгого отсутствия Леонтьева на публике. Во-первых, артист не так давно ложился на операцию из-за проблем с коленом.

По другой версии, «Казанове» пришлось исправлять неудачную операцию на глаза, из-за которой у него не закрывались веки, и в райдер пришлось вписать темные шторы.

Карьера Валерия Леонтьева неразрывно связана с городом Луганском: с 1983 по 1995 год артист работал в Ворошиловоградской, а ныне Луганской, филармонии солистом-вокалистом эстрадного жанра, а также был художественным руководителем вокально-инструментального ансамбля «Эхо».