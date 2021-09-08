Срок запуска газопровода будет зависеть от решения немецкого регулятора.
Ранее, 6 сентября, оператор проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG уложил последнюю трубу второй нитки газопровода.
«Северный поток-2» состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
Власти США считают, что «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Европы. В Москве неоднократно заявляли, что проект является коммерческим, а меры США против него связывали с нечестной конкуренцией.