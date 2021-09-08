Поставки газа по трубопроводу «Северный поток-2» планируется начать с 1 октября. Об этом сообщает 8 сентября информагентство Bloomberg со ссылкой на источники

Срок запуска газопровода будет зависеть от решения немецкого регулятора.

Против «Северного потока-2»: Робин Данниган — новый контролер по Украине и «трубе» © flickr.com, U.S. Embassy Vienna

«Северный поток-2» состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.

Власти США считают, что «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Европы. В Москве неоднократно заявляли, что проект является коммерческим, а меры США против него связывали с нечестной конкуренцией.