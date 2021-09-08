«Перепись населения состоится в 2023 году! Бюджетный комитет Верховной Рады только что согласовал выделение 82 474, 9 млн гривен (около 200 млн рублей) на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году», — написал он.
Всеукраинскую перепись населения ранее планировали провести в конце 2020 года. Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет тогда высказался против ее проведения в традиционном формате и выступил за электронную форму с помощью данных мобильных операторов и социологических исследований.