Комитет Рады выделил средства на подготовку к переписи населения, которая назначена на 2023 год. Об этом 8 сентября сообщил депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в Telegram

«Перепись населения состоится в 2023 году! Бюджетный комитет Верховной Рады только что согласовал выделение 82 474, 9 млн гривен (около 200 млн рублей) на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году», — написал он.