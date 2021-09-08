Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и мэр Львова Андрей Садовый договорились о создании во Львове медиахаба для независимых белорусских журналистов. Об этом Садовый сообщил в Facebook 7 сентября

«Печеньки – доступ к управлению клиентом»: Захарова оценила встречу Байдена и Тихановской © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

«Я счастлив, что сегодня мы имеем возможность протянуть руку помощи нашим белорусским друзьям, которые сегодня как никогда нуждаются в поддержке и защите. Договорились с госпожой Светланой об открытии во Львове медиахаба для независимых белорусских журналистов», — заявил мэр Львова.

Во время визита в США в июле Тихановская обсуждала кризис в Белоруссии с президентом США Джо Байденом.

Ранее Тихановская сменила прежнюю риторику и в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону утвердительно ответила на вопрос, считает ли Крым и Донбасс территориями Украины.