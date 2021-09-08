Садовый рассказал, что провел встречу с Тихановской на полях экономического форума в польском Карпаче.
«Я счастлив, что сегодня мы имеем возможность протянуть руку помощи нашим белорусским друзьям, которые сегодня как никогда нуждаются в поддержке и защите. Договорились с госпожой Светланой об открытии во Львове медиахаба для независимых белорусских журналистов», — заявил мэр Львова.
Во время визита в США в июле Тихановская обсуждала кризис в Белоруссии с президентом США Джо Байденом.
Ранее Тихановская сменила прежнюю риторику и в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону утвердительно ответила на вопрос, считает ли Крым и Донбасс территориями Украины.