8 сентября в легендарном мемориальном комплексе «Саур-Могила» Донбасс отметил 78-ю годовщину освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, говорится в сообщении на сайте главы ДНР Дениса Пушилина

Глава республики выступил с речью, в которой поблагодарил ветеранов Великой Отечественной и участников ряда военных конфликтов на постсоветском пространстве, а также воинов-афганцев.

«Они сражались за Россию, за то, чтобы русские могли оставаться русскими, за свой народ, за товарищей, с которыми шли в атаку плечом к плечу, за свои семьи и их мирное будущее», — подчеркнул Пушилин.

Денис Пушилин: Донецкая земля будет освобождена от украинских захватчиков © РИА Новости, Евгений Одиноков

В мероприятии также принимали участие президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак.

На празднование прибыли члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ Александр Вайнберг и Александр Карелин, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ от фракции «Единая Россия» Виктор Водолацкий, Андрей Козенко и Дмитрий Саблин.

Присутствовали герой ДНР Андрей Зайцев, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, участники боевых действий, герои, защищавшие свою землю от вооруженной агрессии в разные исторические периоды, жители и гости Республики.

Праздничные мероприятия прошли на «Саур-Могиле» в рамках съезда ветеранов «Защитники России». Перед его началом члены мотоклуба «Ночные волки» во главе с Александром Залдастановым (Хирург) заложили на легендарном кургане Аллею русского леса и при участии Главы ДНР и почетных гостей высадили более 500 саженцев дуба, привезенных из разных уголков России.