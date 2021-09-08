Дома у 19-летней Таисии Петровой, устроившей стрельбу из арбалета в школе Полтавы, где она ранее училась, обнаружили череп со следами засохшей крови и личный дневник с подробным планом убийств. Оказалось, она замышляла новые нападения, написал 8 сентября сайт «24 канала»

На Украине чиновницу застали за колдовством на рабочем месте - видео © pixabay

Кроме того, в смартфоне девушки нашли фотографии расчлененных животных, а на стене ее комнаты — разрисованное символикой фото отца с выколотыми глазами.

Нападение на завуча и учительницу украинского языка школы, в которой ранее Петрова училась, она устроила 6 сентября. Придя в учебное заведение, девушка выстрелила педагогам в спины из арбалета.

Чуть позже оружие у злоумышленницы смог отобрать ученик 9-го класса. Сразу после задержания Петрова утверждала, что к действиям ее побудили голоса, требовавшие убивать, но позже отказалась от своих слов.

К слову, учится стрелявшая в Национальном университете гражданской защиты Украины на психолога, а арбалет ей подарили родители на день рождения.

Таисии Петровой вменяют покушение на умышленное убийство, девушку направили на психиатрическую экспертизу, следствие продолжается.