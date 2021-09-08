Певец с украинскими корнями Александр Серов, известный песнями «Я люблю тебя до слез» и «Ты меня любишь», объявил о продаже своей квартиры в Москве. В придачу исполнитель пообещал поужинать с покупателем. Соответствующий пост появился в Instagram артиста 7 сентября

«Продаю свою пятикомнатную квартиру недалеко от Серебряного бора! Я прожил в ней много счастливых лет! Надеюсь, что и вам понравятся атмосфера и уют этого дома и вы захотите здесь жить… А нового владельца я приглашу на дружеский ужин в ресторан, чтобы отметить это событие», — написал Серов.

Талашко из «В бой идут одни старики» обвинили в изнасиловании несовершеннолетней © Владимир Талашко/Фейсбук

«На экскурсию можно?», «А подарите? Что вам стоит?», «Александр. Сделайте доброе дело. Подарите мне квартиру. Очень хочу жить в Москве, болею», «Что-то дешево как-то 140 тысяч за квадратный метр», «Я так понимаю это продажа-аукцион, кто больше даст, 20 миллионов — начальная цена», «С чем связана такая распродажа имущества? Вы покидаете страну?», «Боюсь, бонус в виде ужина не особо впечатлит денежных бизнес дам. Другое дело если бы Александр предложил вечер в отеле вдвоем, это другое дело», — прокомментировали пользователи.

Александр Серов — уроженец Николаевской области, советский, российский, украинский эстрадный певец. Имеет статус народного артиста Российской Федерации.