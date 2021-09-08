Москва и Минск перед встречей на уровне глав государств каким-то чудом согласовали одну очень болезненную вещь — цена на энергоносители, которая на данный момент устраивает и Россию, и Белоруссию. Об этом рассказал генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Мамонтов: кто он © РИА Новости, Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк Николай Снопков сообщил (явно для внутренней аудитории), что Белоруссия полностью согласовала с Россией пакет интеграционных документов. Из сказанного стало понятно, что из 31-й «карты» осталось 28, зато по ним нет вопросов. И заместитель главы правительства РБ объявил переговорный процесс «на финишной прямой».

Стороны три года готовили эти карты, много согласовывали, подступали, отступали и, наконец, убрали все те карты, которые точно не могут быть на данном этапе согласованы, и в результате подписывают большой блок экономических соглашений, указал эксперт.

«Поэтому все эксперты в один голос мне отвечали, что никаких сюрпризов сверх этого (например, решения о еще более тесной интеграции) они не ждут. Но даже если все эти межгосударственные программы будут согласованы, это уже будет большая победа. Жизнь пробивает себе дорогу в довольно скучных вещах, и общая налоговая база для наших стран и Союзного государства сделает больше, чем те или иные яркие заявления», — считает Мамонтов.

Те эксперты, которым нравится идея Союзного государства, все это оценивают позитивно и не ждут чудес, предоставят ли нам президенты что-то яркое, посмотрим, заключил собеседник издания.

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