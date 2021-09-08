На переговорах президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не планируется подписание документов по интеграции. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал 8 сентября в комментарии «Ъ FM»

Песков сказал, затронут ли Путин с Лукашенко тему признания Крыма © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Насколько я знаю, какие-то документы не планируются», — сообщил Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в числе тем предстоящих переговоров с Владимиром Путиным - ситуация в Евразийском экономическом союзе и влияние событий в Афганистане на Центральную Азию.

В конце августа посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что на встрече президентов будут подписаны дорожные карты и карты развития, углубления интеграции. Ранее в августе Лукашенко выразил надежду, что в конце 2021 года на заседании Высшего госсовета Союзного государства Минск и Москва смогут принять все 28 отраслевых дорожных карт по развитию экономической интеграции, в том числе относительно закупки природного газа.