Пресс-секретарь президента РФ отметил, что на встрече Путин и Лукашенко, как и ранее, будут обсуждать интеграционные процессы. Он подчеркнул, что работа над этим пунктом повестки ведется уже на протяжении многих лет, это «сложный процесс».
«Насколько я знаю, какие-то документы не планируются», — сообщил Песков.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в числе тем предстоящих переговоров с Владимиром Путиным - ситуация в Евразийском экономическом союзе и влияние событий в Афганистане на Центральную Азию.
В конце августа посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что на встрече президентов будут подписаны дорожные карты и карты развития, углубления интеграции. Ранее в августе Лукашенко выразил надежду, что в конце 2021 года на заседании Высшего госсовета Союзного государства Минск и Москва смогут принять все 28 отраслевых дорожных карт по развитию экономической интеграции, в том числе относительно закупки природного газа.