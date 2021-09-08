Электричество для украинских предприятий подорожало почти на 70% с начала августа, по данным сайта госпредприятия «Оператор рынка». Эксперты предупреждают, что рост цен на электроэнергию отразится на стоимости коммунальных услуг и продуктов

Средневзвешенная стоимость электричества с начала августа выросла на 67,8% — до 2155,31 грн (5920 руб.) за МВт-час. Резкий рост стоимости произошел после решения Национальной комиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о повышении установленных предельных цен на товар.

Конечная цена для граждан Украины будет еще выше, считают в издании «Главред». По данным ресурса, фактическая стоимость электроэнергии может достигнуть 2 400 грн (6600 руб.) за МВт-час.

«Главная опасность заключается в том, что в итоге заплатит за все это конечный потребитель. Ведь в этой ситуации рост цены товаров для населения будет высоким — соответственно, товары могут суммарно прибавить в цене около 30%», — говорится в материале.

«Гримасы рынка»: названа причина угольного кризиса на ТЭС Украины © Facebook/ДТЭК Криворожская ТЭС Андрея Манчука, рост цен на товары и услуги повлечет за собой ряд цепных реакций в социально-экономической сфере: банкротство предприятий, снижение зарплат и увольнение персонала. По словам эксперта, эти факторы приведут к усугублению социального кризиса на Украине.

Резкие изменения цен на электроэнергию на Украине вызваны новой моделью энергорынка, принятой в соответствии с нормами ЕС. Неделей ранее сообщалось о кризисе на ТЭС страны, вызванном нехваткой поставок угля.