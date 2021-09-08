Украинского актера и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимира Талашко обвинили в изнасиловании. Такое заявление 8 сентября сделала киевлянка Мария Смирнова-Матрос в Facebook

Добронравов дал гитарный концерт для поклонников © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

«А, забыла сказать. Владимир Талашко изнасиловал меня в мои 17 лет. Он был другом моей семьи с моих 4-х лет. Тоже пригласил к себе "репетировать" к поступлению, и я поехала за мечтой. Режиссура меня после этого интересовать перестала, чему я сейчас очень рада. Была бы плохим продюсером», — написала Смирнова-Матрос.

Пользователи сети выразили сомнение относительно ее слов, спросив, почему тогда девушка так долго молчала. На что объявившая о харассменте пояснила, что «не хотелось начинать публичный скандал», но после признания других потерпевших все же решилась.

Владимир Талашко — заслуженный артист СССР, народный артист Украины, он сыграл более 60 ролей в кино, самой известной из которых стал образ старшего лейтенанта Скворцова в ленте «В бой идут одни старики».

Несколько недель назад сразу несколько его студенток, абитуриентов и даже журналистка обвинили именитого артиста в домогательствах и попытках изнасилования. Девушки утверждают, что Талашко заманивал их к себе домой якобы на репетицию, где сначала делал фотосессию в стиле ню, а потом пытался силой вступить с ними в половой контакт.

В Минкульте Украины инициировали расследование в отношении артиста и попросили всех, кто пострадал от действий знаменитого преподавателя, обратиться либо к ним в ведомство, либо в университет. От преподавательской деятельности на время расследования артиста отстранили.

Сам Талашко свою вину отрицает, по поводу обвинений в свой адрес он заявил: «Такого не было. Не помню, не знаю».