Участие жителей Донбасса в выборах в Госдуму РФ сделает его ближе к России. Об этом сказал 8 сентября глава Донецкой народной республики Денис Пушилин на слете сторонников «Единой России» в Донецке, передает РИА Новости

Денис Пушилин: Донецкая земля будет освобождена от украинских захватчиков © РИА Новости, Евгений Одиноков

«Наше участие в выборах в Госдуму — ключевой момент нашей интеграции в российскую политику. Это заявление для всего мира: есть граждане РФ, проживающие в Донбассе, мы избираем власть в своей стране», — заявил глава ДНР.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пояснила, как жители Донбасса с паспортами РФ могут проголосовать на выборах 19 сентября в Госдуму.

Участков на территории ЛДНР не будет, но те, кто получил гражданство РФ, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. Также при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг можно будет участвовать в голосовании дистанционно.