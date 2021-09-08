По словам Пушилина, сейчас можно констатировать, что жители Донбасса стали гораздо ближе к родине.
«Наше участие в выборах в Госдуму — ключевой момент нашей интеграции в российскую политику. Это заявление для всего мира: есть граждане РФ, проживающие в Донбассе, мы избираем власть в своей стране», — заявил глава ДНР.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пояснила, как жители Донбасса с паспортами РФ могут проголосовать на выборах 19 сентября в Госдуму.
Участков на территории ЛДНР не будет, но те, кто получил гражданство РФ, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. Также при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг можно будет участвовать в голосовании дистанционно.