Верховная Рада Украины провалила голосование за обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО, написал депутат Алексей Гончаренко («Европейская Солидарность») в Telegram 8 сентября

«Верховная Рада провалила голосование по обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса Основного союзника США вне НАТО», — написал Гончаренко.

Пушков рассказал о плохом сигнале для Зеленского из НАТО © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Ранее идею рассмотреть данное обращение к США в Верховной Раде раскритиковала посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.

«Очень прошу и инициаторов такого заседания, и тех, кто будет завтра его рассматривать, обратить внимание на то, что Украина определилась, что наша цель — членство в НАТО. Это единственное системное и институциональное решение для безопасности нашей страны, и это записано в нашей Конституции», — написала она в Facebook 7 сентября.

Маркарова сообщила, что статус основного союзника США вне НАТО — удел стран, не планирующих или не способных по различным причинам вступить в Альянс и подчеркнула: «Это точно не про нас».