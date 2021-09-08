«Верховная Рада провалила голосование по обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса Основного союзника США вне НАТО», — написал Гончаренко.
По его данным, 163 депутата воздержались от голосования, за выступили 24 нардепа, против — 1, 26 народных избранников не голосовали.
Ранее идею рассмотреть данное обращение к США в Верховной Раде раскритиковала посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.
«Очень прошу и инициаторов такого заседания, и тех, кто будет завтра его рассматривать, обратить внимание на то, что Украина определилась, что наша цель — членство в НАТО. Это единственное системное и институциональное решение для безопасности нашей страны, и это записано в нашей Конституции», — написала она в Facebook 7 сентября.
Маркарова сообщила, что статус основного союзника США вне НАТО — удел стран, не планирующих или не способных по различным причинам вступить в Альянс и подчеркнула: «Это точно не про нас».