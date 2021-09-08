Петровой сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Два месяца девушка будет находиться под стражей в СИЗО Полтавы.
«Мне очень жаль, что я это сделала и что я не могу повернуть время вспять… Я бы этого не сделала. Я бы хотела в прошлом прийти к тем женщинам, которых ранила, и конструктивно поговорить. Хочу обратиться к ним и попросить прощения, я не хотела убивать… Мне очень стыдно. Тот мальчик, что отнял у меня арбалет, — настоящий герой», — сказала она на суде.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Смех и слезы»: в полтавской школе прокомментировали атаку арбалетчицы
Ранее 19-летняя студентка Таисия Петрова пришла в школу № 11 в Полтаве, где ранее училась, с арбалетом и ранила двух педагогов. Затем у девушки отнял арбалет ученик 9 класса. Поясняя мотив преступления, Петрова заявила, что идея совершить убийство пришла к ней накануне во сне.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210907/1032205491.html