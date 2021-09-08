Мать певицы с украинскими корнями Наташи Королевой Людмила Порывай выложила в сеть новый снимок. Простая на первый взгляд фотография, заставила пользователей спорить не только о роли женщины в чужой семье, но и о том, что у нее ниже талии. Соответствующий пост, датированный 8 сентября можно увидеть в Instagram

«Мой друг и однокашник, талантливейший композитор и пианист, а также юморист и рассказчик Владимир Быстряков с семьей!!! Спасибо за хорошую компанию!!!» — прокомментировала фото Порывай.

Добронравов дал гитарный концерт для поклонников © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

«Там что юбки нет?», «В купальнике что ли?», «Умничка мама Люда, находчиво закрыли подолом Вас. А то сейчас больные на голову начнут думать, а что там было или новое появилось?» — написали пользователи.

Виновница споров никак не отреагировала на эти комментарии. Без внимания она оставила и вопросы о том, зачем влезает в свою семью, если в своей куча нерешенных проблем.

Людмила Порывай — заслуженный деятель культуры Украинской ССР, работала хормейстером, телеведущей, была дирижером хоровой капеллы «Светоч», профессором консерватории на Украине.

Какое-то время Порывай жила и работала с дочерью — певицей Наташей Королевой — в Москве, на данный момент проживает в Майами, США вместе с мужем. Супруг Порывай — бизнесмен Игорь Эльперин, в 70-ых он эмигрировал в Америку.

А Владимир Быстряков, кстати, постоянный эксперт издания Украина.ру. В одном из своих последних интервью нам рассказал о сносе Монумента Славы во Львове.