«Мой друг и однокашник, талантливейший композитор и пианист, а также юморист и рассказчик Владимир Быстряков с семьей!!! Спасибо за хорошую компанию!!!» — прокомментировала фото Порывай.
На снимке она, к слову, прикрыта чужим платьем, что тут же заметили подписчики, решив, что это не просто так.
«Там что юбки нет?», «В купальнике что ли?», «Умничка мама Люда, находчиво закрыли подолом Вас. А то сейчас больные на голову начнут думать, а что там было или новое появилось?» — написали пользователи.
Виновница споров никак не отреагировала на эти комментарии. Без внимания она оставила и вопросы о том, зачем влезает в свою семью, если в своей куча нерешенных проблем.
Людмила Порывай — заслуженный деятель культуры Украинской ССР, работала хормейстером, телеведущей, была дирижером хоровой капеллы «Светоч», профессором консерватории на Украине.
Какое-то время Порывай жила и работала с дочерью — певицей Наташей Королевой — в Москве, на данный момент проживает в Майами, США вместе с мужем. Супруг Порывай — бизнесмен Игорь Эльперин, в 70-ых он эмигрировал в Америку.
А Владимир Быстряков, кстати, постоянный эксперт издания Украина.ру. В одном из своих последних интервью нам рассказал о сносе Монумента Славы во Львове.