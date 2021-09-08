Во время рабочей поездки глава государства посетил три американских города: Вашингтон, Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Все расходы на перелет были оплачены предварительно, в переводе на американскую валюту они составили около 316 тысяч долларов.
На все зарубежные перелеты Зеленского с начала 2021 года было потрачено более 16,6 миллионов гривен (почти 46 миллионов рублей) из бюджета страны. Эта сумма не включает в себя командировочные, питание и проживание политика и его окружения.
Рабочий визит Зеленского в США начался 31 августа. На следующий день политик встретился с президентом страны Джо Байденом. Главы государств выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Киева и Вашингтона.
Кроме того, американский лидер вновь подчеркнул, что США готовы поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность.