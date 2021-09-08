Расходы на перелет президента Украины Владимира Зеленского и его делегации в США и обратно составили 8,4 миллиона гривен (более 23 миллионов рублей). Об этом свидетельствуют данные государственного портала использования публичных средств

«Зайти на огонек»: Ищенко рассказал, как Зеленский решил свою проблему в США © president.gov.ua

На все зарубежные перелеты Зеленского с начала 2021 года было потрачено более 16,6 миллионов гривен (почти 46 миллионов рублей) из бюджета страны. Эта сумма не включает в себя командировочные, питание и проживание политика и его окружения.

Рабочий визит Зеленского в США начался 31 августа. На следующий день политик встретился с президентом страны Джо Байденом. Главы государств выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Киева и Вашингтона.

Кроме того, американский лидер вновь подчеркнул, что США готовы поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность.