ФСБ подтверждает причастность ЦРУ США к задержанию 33 россиян в Минске летом 2020 года. У спланированного похищения россиян была главная цель – разрыв отношений России и Белоруссии, сообщил журналистам представитель ФСБ 8 сентября

Американский телеканал CNN, ссылаясь на украинскую разведку, сообщал, что ЦРУ США помогало организовать операцию по задержанию российских граждан в Белоруссии. По данным журналистов, украинские спецслужбы получили от США техническую и денежную помощь, консультации. Данные зарубежных журналистов были подтверждены ФСБ.

«Эпизод с так называемыми вагнеровцами…это изначально уголовно наказуемое деяние, это спланированное похищение граждан России с территории третьей страны, и все, что происходит…со стороны спецслужб Украины, иначе как акты государственного терроризма…мы расценивать не можем» — сообщил представитель ФСБ.

Информацию CNN работник российской спецслужбы назвал «объективной и абсолютно достоверной».

Белорусский эксперт сказал, зачем Минску понадобилось задерживать Протасевича и ссориться с Западом © REUTERS, Stringer

По сообщению агентства БелТА от 29 июля 2020 года, правоохранительные органы Белоруссии получили сообщение о прибытии в страну агентов для дестабилизации обстановки в период президентских выборов.

Дмитрий Мезенцев, действующий на тот момент посол РФ в Белоруссии, заявил, что задержание под Минском 33 россиян было провокацией, осуществленной из третьей страны недругами России и Белоруссии.

Россияне смогли вернуться домой уже к середине августа, а президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что задержанным были принесены извинения.

Ранее Служба безопасности Украины отрицала причастность к операции по задержанию россиян.