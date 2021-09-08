Украина пожелтеет. Какие ограничения ждут украинцев с 13 сентября
Украина пожелтеет. Какие ограничения ждут украинцев с 13 сентября
© REUTERS, Valentyn Ogirenko
Шмыгаль отметил, что с приходом осени на Украине ухудшилась эпидемиологическая ситуация. В частности, за 7 сентября было зафиксировано более 2700 новых случаев заражения коронавирусом.

«Уже в ближайшие дни состоится заседание, где будет рассматриваться вопрос об установлении "желтого" уровня эпидемической безопасности по всей стране», — сообщил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, власть надеется избежать жестких локдаунов и введения «красной» зоны карантина.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко призвал Кабмин рассмотреть введение на Украине ограничений «желтой» карантинной зоны.

лава Минздрава Виктор Ляшко.
лава Минздрава Виктор Ляшко.лава Минздрава Виктор Ляшко.