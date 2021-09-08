Комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в скором времени примет решение о необходимости усиления противоэпидемических мер на Украине. Об этом 8 сентября на заседании Кабмина, которое транслировалось в YouTube, объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Украина пожелтеет. Какие ограничения ждут украинцев с 13 сентября © REUTERS, Valentyn Ogirenko «Уже в ближайшие дни состоится заседание, где будет рассматриваться вопрос об установлении "желтого" уровня эпидемической безопасности по всей стране», — сообщил премьер-министр. По словам Шмыгаля, власть надеется избежать жестких локдаунов и введения «красной» зоны карантина. Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко призвал Кабмин рассмотреть введение на Украине ограничений «желтой» карантинной зоны. лава Минздрава Виктор Ляшко. лава Минздрава Виктор Ляшко.лава Минздрава Виктор Ляшко.