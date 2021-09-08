Шмыгаль отметил, что с приходом осени на Украине ухудшилась эпидемиологическая ситуация. В частности, за 7 сентября было зафиксировано более 2700 новых случаев заражения коронавирусом.
«Уже в ближайшие дни состоится заседание, где будет рассматриваться вопрос об установлении "желтого" уровня эпидемической безопасности по всей стране», — сообщил премьер-министр.
По словам Шмыгаля, власть надеется избежать жестких локдаунов и введения «красной» зоны карантина.
Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко призвал Кабмин рассмотреть введение на Украине ограничений «желтой» карантинной зоны.
лава Минздрава Виктор Ляшко.
лава Минздрава Виктор Ляшко.лава Минздрава Виктор Ляшко.