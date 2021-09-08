Ранее, во время «Большого разговора» со СМИ, Александр Лукашенко пообещал признать Крым частью России «после того, как это сделают все российские олигархи».
Пресс-секретарь отметил, что Владимир Путин на переговорах с главами государств никогда вопрос Крыма сам не затрагивает.
«Так вопрос не ставится, и президент Путин никогда так вопрос (по Крыму. — Ред.) не ставил. Это суверенное дело любого государства: желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает», — сказал Песков.
На референдуме 2014 года 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.
Встреча президентов России и Белоруссии назначена на 9 сентября. Стороны планируют обсудить двусторонние отношения, в частности интеграционные процессы.