Президент России Владимир Путин не намерен поднимать в разговоре с главой Белоруссии Александром Лукашенко тему Крыма. Об этом сообщил 8сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии журналистам

Украинский министр сказал, готов ли Киев вернуть Крым военным путем © скриншот LBTV Александр Лукашенко пообещал признать Крым частью России «после того, как это сделают все российские олигархи».

Пресс-секретарь отметил, что Владимир Путин на переговорах с главами государств никогда вопрос Крыма сам не затрагивает.

«Так вопрос не ставится, и президент Путин никогда так вопрос (по Крыму. — Ред.) не ставил. Это суверенное дело любого государства: желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает», — сказал Песков.

На референдуме 2014 года 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.

Встреча президентов России и Белоруссии назначена на 9 сентября. Стороны планируют обсудить двусторонние отношения, в частности интеграционные процессы.