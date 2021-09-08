Депутат Рады от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко заявила о государственной измене со стороны президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в срыве спецоперации по задержанию членов «ЧВК «Вагнера», к которой были привлечены страны НАТО и спецслужбы США. Ее выступление в парламенте 8 сентября транслировал телеканал «Рада»

«Украинская власть подло подыграла (Владимиру) Путину… и передала Лукашенко-Путину полную информацию о 33 убийцах, которых должны были задержать на территории Украины… Мы настаиваем, чтобы вы прекратили играть с этими вещами… и создали ВСК по «вагнеровцам». Потому что это измена наших спецслужб это измена нашей армии Верховным Главнокомандующим и его прихвостнями», — заявила Геращенко.

Годовщина «Вагнергейта»: факты и история вопроса

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что задержанные в Белоруссии в марте прошлого года 33 мужчины, предположительно являвшиеся членами ЧВК «Вагнера», стали целью тщательно продуманной спецоперации со стороны Украины при поддержке США.

Чаус, который обвиняется во взяточничестве, пропал в апреле. Его искали в Молдавии. В мае он записал видео обращение и заявил, что с ним якобы все в порядке. При этом о своем месте пребывании он не сообщил.

Правоохранительные органы Молдавии установили, что пропавший без вести находится на территории Украины, предположительно в руках силовиков.

В конце июля Чаус возник в сельсовете Винницкой области в одних трусах. Его фото обнародовали украинские СМИ. Судья обратился в полицию, однако уже через несколько часов его задержали. Почти сразу сотрудники СБУ «отбили» его у полиции.