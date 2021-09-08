Окружной суд Гааги учтет показания скончавшегося свидетеля при вынесении решения по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины, если они будут важны для процесса. Об этом 8 сентября со ссылкой на представителя пресс-службы инстанции Анью Зандберген сообщило агентство РИА Новости

Слушания по делу возобновились в понедельник, 6 сентября, в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом. В ходе заседания судья сообщил, что один из свидетелей по делу крушения МН17 скончался.

Дело о крушении «Боинга» МН17: будет дополнительное расследование? © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Брехтье ван де Мосдейк, был экспертом, которого требовала допросить защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова. По словам адвоката подсудимого Сабине тен Дуссхате, свидетель был военным экспертом, который имел сведения о ЗРК «Бук». Защита не успела его опросить, но он успел дать показания прокуратуре.

«Если он дал показания и они оказались важными, суд учтет их при вынесения решения», — сказала Зандберген.

При этом пресс-секретарь не уточнила личность скончавшегося, сославшись на статус анонимности свидетелей.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

При этом украинская сторона несет ответственность за то, что не закрыла небо над Донбассом для гражданской авиации, вопреки тому, что там шли боевые действия.