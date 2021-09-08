Автором проекта является депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.
За решение проголосовали 318 депутатов.
Ранее Гончаренко заявлял, что Рада будет отстаивать права украинцев, живущих в Крыму, и обратится в Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, НАТО, ЕС, Европарламент, к парламентам и правительствам государств-членов ООН о непризнании выборов в Госдуму РФ и ее дальнейших решений.
Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.
Как рассказал в комментарии изданию Украина.ру политолог Константин Бондаренко, данное решение является ритуальным. В конечном итоге выборы признают условно, без результатов по Крыму. Всех это, по большому счету, устраивает, полагает эксперт.