Депутаты Рады приняли проект постановления об обращении к международному сообществу с просьбой не признавать выборы в Госдуму Российской Федерации. Трансляцию заседания парламента 8 сентября вел телеканал «Рада»

Блицопрос: Богдан Безпалько о требовании Киева признать ФСБ террористической организацией © РИА Новости, Нина Зотина Алексей Гончаренко.

За решение проголосовали 318 депутатов.

Ранее Гончаренко заявлял, что Рада будет отстаивать права украинцев, живущих в Крыму, и обратится в Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, НАТО, ЕС, Европарламент, к парламентам и правительствам государств-членов ООН о непризнании выборов в Госдуму РФ и ее дальнейших решений.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.

Как рассказал в комментарии изданию Украина.ру политолог Константин Бондаренко, данное решение является ритуальным. В конечном итоге выборы признают условно, без результатов по Крыму. Всех это, по большому счету, устраивает, полагает эксперт.