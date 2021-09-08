Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга, спасая человека во время учений. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба ведомства

«МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека», — говорится в сообщении.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Окончил экономический факультет и факультет финансы и кредит Санкт-Петербургского института бизнеса и права.

Сапёры МЧС России обнаружили свыше 10 тыс. боеприпасов в Нагорном Карабахе © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

С 18 мая 2018 года занимал должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.