«МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека», — говорится в сообщении.
Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Окончил экономический факультет и факультет финансы и кредит Санкт-Петербургского института бизнеса и права.
В 1984-1986 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР на Северном флоте. В 1987-2015 годах работал в органах госбезопасности.
С 18 мая 2018 года занимал должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.