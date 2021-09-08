Украинская певица Надя Дорофеева решила пооткровенничать с подписчиками и предложила фолловерам задать ей любые интересующие вопросы. Ответы исполнительница разместила 7 сентября в сториз Instagram

Добронравов дал гитарный концерт для поклонников © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Кроме того, певица призналась подписчикам, что любит хорошо поесть, не умеет глотать лекарства и никогда не смотрит фильмы ужасов.

Надя Дорофеева — бывшая солистка группы «Время и стекло», не так давно девушка начала сольную карьеру под патронажем украинского продюсера Алексея Потапенко, известного как Потап.

Не так давно молодая артистка попала в скандал, выпустив свой первый клип. Исполнительницу обвинили в том, что в ролике она «потанцевала на костях» «героев Небесной сотни», сняв видео на пешеходном мосту по улице Институтской, где как раз и разворачивались страшные события 2014 года.