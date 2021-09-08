Один из пользователей поинтересовался у звезды, какие у нее параметры. Вопрос Дорофееву не удивил, и она тут же назвала цифры. Так, рост певицы 168,5 сантиметров, при этом весит она всего 48 килограммов. А вот в идеальные 90-60-90 Дорофеева не вписывается, ее параметры 83-63-94.
Кроме того, певица призналась подписчикам, что любит хорошо поесть, не умеет глотать лекарства и никогда не смотрит фильмы ужасов.
Надя Дорофеева — бывшая солистка группы «Время и стекло», не так давно девушка начала сольную карьеру под патронажем украинского продюсера Алексея Потапенко, известного как Потап.
Не так давно молодая артистка попала в скандал, выпустив свой первый клип. Исполнительницу обвинили в том, что в ролике она «потанцевала на костях» «героев Небесной сотни», сняв видео на пешеходном мосту по улице Институтской, где как раз и разворачивались страшные события 2014 года.