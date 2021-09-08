Ранее госкомитет статистики Украины сообщил, что показатели рождаемости в стране в 2021 году достигают самых низких отметок по сравнению с предыдущими 30 годами. За первое полугодие 2021 года на Украине родилось 132 595 детей. При сохранении этой динамики до конца года родится не более 260 тыс. детей. Соответствующие данные опубликовали на портале opendatabot 6 сентября.
Павелко отметил, что именно рождаемость и готовность родить ребенка являются для Украины наиболее честным показателем «социального чувства населения».
«Решение о рождении детей принимают не в результате фейковых отчетов об успехах в социально-экономической политике, а на основании того, что происходит вокруг будущих родителей… Отсутствие социальных услуг влияет на такие решения. Подмена социальной политики, отсутствие возможности трудоустройства, возможность получать послеродовые выплаты — все это влияет на решение граждан», — подчеркнул депутат.
Согласно данным Госстата, численность населения Украины в январе-июне 2021 года снизилась на 205,2 тыс. человек. На 1 июля 2021 года численность населения составила 41 миллион 383,2 тыс. человек. При этом на 100 умерших приходится 38 новорожденных.