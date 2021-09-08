Наименьший показатель рождаемости за 30 лет независимости Украины - следствие социальной политики государства, отметил 8 сентября депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Павленко. Трансляцию его выступления вел телеканал «Рада»

Смертность на Украине в 2,5 раза превысила рождаемость © РИА Новости, Алексей Алферов / Перейти в фотобанк данные опубликовали на портале opendatabot 6 сентября.

Павелко отметил, что именно рождаемость и готовность родить ребенка являются для Украины наиболее честным показателем «социального чувства населения».

«Решение о рождении детей принимают не в результате фейковых отчетов об успехах в социально-экономической политике, а на основании того, что происходит вокруг будущих родителей… Отсутствие социальных услуг влияет на такие решения. Подмена социальной политики, отсутствие возможности трудоустройства, возможность получать послеродовые выплаты — все это влияет на решение граждан», — подчеркнул депутат.

Согласно данным Госстата, численность населения Украины в январе-июне 2021 года снизилась на 205,2 тыс. человек. На 1 июля 2021 года численность населения составила 41 миллион 383,2 тыс. человек. При этом на 100 умерших приходится 38 новорожденных.