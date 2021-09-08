Украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал в Instagram 8 сентября фото из аэропорта в компании жены Алеси Бацман и главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили

Саакашвили назвал дату возвращения в Грузию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Мы полетели, а вы?» — подписал фото журналист.

«На самолете?» — уточнили в комментариях. На это Гордон ответил, что в качестве средства передвижения выбрал метлу.

«Ну как всегда», «Дмитрий, вы — ведьмак?», «Решили его вывезти из страны?», «О, апатрид», «Мне одному непонятно, как грузин попал в Украину, потом куда-то бежал, потом еще что-то, кто он, этот Саакашвили?», «Вы спрятали галстук?» — поинтересовались подписчики.

Ранее Саакашвили заявил, что намерен вскоре вернуться на родину и не боится возможного ареста.