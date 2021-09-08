Украинская певица и жена продюсера Константина Меладзе Вера Брежнева призналась, в чем секрет ее семейного счастья и как ловила супруга на вранье. Новые откровения артистка доверила программе «ЖВЛ», вышедшей на днях в эфир

В сеть попало редкое фото юного Данилко: фанаты не сдержались © Фан-страница Андрея Данилко/Инстаграм

«Я очень требовательна, очень внимательна. Мне розовый дым очень сложно пустить в глаза. Но рецепт жизни со мной — белые пионы, например. Ну и мы вместе очень любим поесть. Кроме работы, это тоже один из наших общих интересов», — рассказала певица.

Призналась она и в том, что знаменитый муж ее обманывал. Например, с песней «Не святая», которую, как он публично утверждал, посвятил жене, а оказалось — для «ВИА Гры».

«Знала, что Константин меня обманул. Потому что сказал, что написал для меня, а мы с Джерри (Jerry Heil — украинская певица и автор песен — ред.) ее доделывали», — заявила Брежнева.

Кстати, на вопрос ревнует ли она супруга к новым молодым участницам «ВИА Гры» исполнительница ответила: «Где он найдет лучше?».