Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов вместе со своими сыновьями порадовал фанатов песней, исполненной под гитару. Соответствующий пост актер на днях разместил в Instagram

«Добрые песни. "Диги-диги-Дон". Эту песню я особенно люблю, с детства. Она очень теплая», — прокомментировал видео артист.

Подписчики высоко оценили певческие таланты Добронравовых и даже предложили главе семейства подумать о вокальной карьере.

«Спасибо за исполнение и настроение», «Как тепло от ваших песен!», «Это больше чем душевно!!! Спасибо за игру струн нашей души», «Как же приятно смотреть на Ваше трио!», «Как всегда — браво! Спасибо вам, за добрые песни и за астраханские просторы за спиной, люблю их всей душой», «Какие же вы классные!!! С удовольствием бы пошла на концерт ваших добрых песен!!!», «Пора уже диск выпускать!!! Очень нравятся Ваши пени и исполнение!» — написали подписчики.

Кстати, буквально на днях Федор Добронравов отметит свое 60-летие, 11 сентября у артиста день рождения.