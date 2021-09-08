Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине с начала кампании по вакцинации сделали более 10 млн прививок от коронавируса. Об этом он написал в Facebook 8 сентября

Украина пожелтеет. Какие ограничения ждут украинцев с 13 сентября © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Уверяю, сегодня прививаться может каждый. Не откладывайте прививку на потом, вакцинация — действенный способ предотвратить тяжелое течение и смерть от COVID-19. А мировые тренды свидетельствуют, что COVID-19 становится "пандемией невакцинированных"», — написал Ляшко.

По словам министра, Украина вышла на 3,5 млн прививок от коронавируса в месяц.

Он отметил, что первую дозу вакцины от COVID-19 получили 74% медицинских работников, двумя дозами привито 57%. Также от коронавируса вакцинировано более 40% работников сферы образования, две дозы получили 30%.

Ранее Минздрав направил представление Кабмину об усилении карантинных ограничений с 13 сентября и переходе страны в жёлтую зону карантина.

жёлтую зону карантина