По данным Минздрава, первую дозу вакцины получили около 5,6 млн украинцев, а обе дозы — 4,4 млн человек.
«Уверяю, сегодня прививаться может каждый. Не откладывайте прививку на потом, вакцинация — действенный способ предотвратить тяжелое течение и смерть от COVID-19. А мировые тренды свидетельствуют, что COVID-19 становится "пандемией невакцинированных"», — написал Ляшко.
По словам министра, Украина вышла на 3,5 млн прививок от коронавируса в месяц.
Он отметил, что первую дозу вакцины от COVID-19 получили 74% медицинских работников, двумя дозами привито 57%. Также от коронавируса вакцинировано более 40% работников сферы образования, две дозы получили 30%.
Ранее Минздрав направил представление Кабмину об усилении карантинных ограничений с 13 сентября и переходе страны в жёлтую зону карантина.