Как ранее заявил дипломат, в ближайшие 10 лет Украина не сможет стать частью НАТО ввиду противоречий по этому вопросу внутри самой организации. Виной всему, по словам Хербста, нежелание членов НАТО «раздражать» Россию.
По мнению Пушкова, это не единственная причина.
«Не видят в НАТО эту нищую и хаотичную страну, которая рвется туда затем, чтобы высасывать из них деньги и сталкивать альянс с Россией», — написал сенатор.
Он добавил, что признание Хербста - это «еще один мелкий, но плохой сигнал для Зеленского».
В совместном заявлении США и Украины по итогам переговоров Джо Байдена и Владимира Зеленского, состоявшихся 1 сентября, отмечается, что США поддерживают курс Украины в НАТО и ее реформы в этом направлении. При этом о сроках ничего не сообщается.