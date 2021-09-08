Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале 8 сентября прокомментировал заявление экс-посла США на Украине Джона Хербста о перспективах вступления страны в НАТО

Как ранее заявил дипломат, в ближайшие 10 лет Украина не сможет стать частью НАТО ввиду противоречий по этому вопросу внутри самой организации. Виной всему, по словам Хербста, нежелание членов НАТО «раздражать» Россию.

Украина в НАТО: быть или не быть? © пресс-служба президента Украины

«Не видят в НАТО эту нищую и хаотичную страну, которая рвется туда затем, чтобы высасывать из них деньги и сталкивать альянс с Россией», — написал сенатор.

Он добавил, что признание Хербста - это «еще один мелкий, но плохой сигнал для Зеленского».

В совместном заявлении США и Украины по итогам переговоров Джо Байдена и Владимира Зеленского, состоявшихся 1 сентября, отмечается, что США поддерживают курс Украины в НАТО и ее реформы в этом направлении. При этом о сроках ничего не сообщается.