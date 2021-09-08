Началась история с критического замечания одного из покупателей, требовавшего другого надеть медицинскую маску. Очень скоро беседа перешла на повышенные тона, а завершился конфликт стрельбой из «Флобера».
Один мужчина сделал замечание другому за отсутствие защитной медицинской маски на лице (которую положено носить в магазине). Дело кончилось стрельбой. На данный момент известно, что пострадавший жив, а выстрел пришелся в область его правого глаза.
Использовал оружие 43-летний местный житель, при задержании у него также изъяли газовый баллончик и шокер.