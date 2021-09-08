Во вторник, 7 сентября, в одном из супермаркетов города Днепр произошел конфликт между покупателями на почве соблюдения карантинных мер. Закончилось дело стрельбой, в тот же день сообщил «Информатор»

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Один мужчина сделал замечание другому за отсутствие защитной медицинской маски на лице (которую положено носить в магазине). Дело кончилось стрельбой. На данный момент известно, что пострадавший жив, а выстрел пришелся в область его правого глаза.

Использовал оружие 43-летний местный житель, при задержании у него также изъяли газовый баллончик и шокер.