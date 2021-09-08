В качестве полезной альтернативы сахару можно использовать экстракты фрукта монах и растения стевия. Об этом на днях рассказала спортивный диетолог Сара Кошик, передает riafan.ru

На Украине сахар и масло подорожали почти вдвое © CC0, Pixabay

Специалист также порекомендовала обогащать рацион продуктами с натуральными сахарами. К ним относятся фрукты, злаки, овощи, крахмал и молочные изделия.

Вред сахара, наносимый регулярным употреблением большого количества сладкого, приводит к ожирению, диабету, инфаркту или инсульту. Сахар вызывает своего рода привыкание, поскольку мобилизует в мозге серотонин, один из так называемых гормонов счастья. Это вещество играет роль своеобразного антидепрессанта, повышает общий фон позитивного настроения. И поскольку это приятно, человек стремится к дальнейшему, более частому приёму сладкого.