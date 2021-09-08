Евросоюзу стоит прекратить нотации в адрес РФ по поводу задержания диверсантов в Крыму. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, передает 8 сентября РИА Новости

Ранее официальный представитель Евросоюза Питер Стано заявил в Twitter, что задержания ФСБ членов Меджлиса* в Крыму были незаконными и политически мотивированными.



По словам Бальбека, если бы РФ слушала советы ЕС, то ее гражданам пришлось бы «сдаться на милость Украине» и покинуть полуостров «как гражданам якобы государства-агрессора».

Меджлис* и разведка Украины организовали взрыв на газопроводе в Крыму — ФСБ © ЦОС ФСБ РФ / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

«Посмотрел бы я на них, если бы где-нибудь под Брюсселем трубопровод взорвали, тогда бы, наверное, пух и перья летели, требуя максимально жестко наказать диверсантов. Так что пусть все останется как есть: преступники сядут в тюрьму, а европарламентарии отправятся по домам с чувством выполненного долга — обращения к России утвердили», — сказал Бальбек.

В августе в Крыму был поврежден газопровод в горной части полуострова, который снабжал топливом село Перевальное и войсковую часть. По данным ФСБ, к диверсии на газопроводе в Крыму причастны члены украинской разведки и организации «Меджлис крымско-татарского народа»*.

*Деятельность организации запрещена в РФ