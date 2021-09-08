Украинская сторона получила средства от США, кроме того, ЦРУ оказала Киеву техническую и консультативную помощь в спецоперации с «вагнеровцами» в Белоруссии, говорится в сюжете CNN от 7 сентября

Киев навязывает украинцам ненависть к России - Захарова © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Однако фигурантов этого громкого дела задержали в Минске белорусские спецслужбы и после разбирательства вернули в Москву. Президент РФ Владимир Путин оценил тогда эту ситуацию как спланированную акцию Киева и Вашингтона.

В США эту информацию опровергают и заявляют, что подобные обвинения — лишь попытка прикрыть украинский провал. Между тем, согласно CNN, операция проходила с ведома США и Украина получила «американские деньги, техническую помощь и рекомендации ЦРУ». Такие данные журналистам предоставили некие источники в спецслужбах Соединенных Штатов.

При этом в материале CNN оставили без ответа вопрос о срыве операции и том, кто мог слить сведения о предстоящих арестах россиян.