Отмечается, что речь идет о прошлогодней истории, когда в рамках спецоперации СБУ пыталась вывезти 33 россиян из Белоруссии, чтобы арестовать их на Украине за участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ополчения.
Однако фигурантов этого громкого дела задержали в Минске белорусские спецслужбы и после разбирательства вернули в Москву. Президент РФ Владимир Путин оценил тогда эту ситуацию как спланированную акцию Киева и Вашингтона.
В США эту информацию опровергают и заявляют, что подобные обвинения — лишь попытка прикрыть украинский провал. Между тем, согласно CNN, операция проходила с ведома США и Украина получила «американские деньги, техническую помощь и рекомендации ЦРУ». Такие данные журналистам предоставили некие источники в спецслужбах Соединенных Штатов.
При этом в материале CNN оставили без ответа вопрос о срыве операции и том, кто мог слить сведения о предстоящих арестах россиян.