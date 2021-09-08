Ранее Порошенко на согласительном совете Верховной Рады сравнил политику президента Украины Владимира Зеленского с политикой Лукашенко из-за преследований оппозиции.
«Напомню, что Лукашенко у власти, в отличие от Петра Алексеевича, с позором отправленного на политическую пенсию, уже 27 лет. Согласен, разных лет. Однако лет, которые принесли Беларуси благосостояние почти в два раза выше, чем в результате неслыханных реформ пятого президента», — написал Гетманцев.
Он также отметил, что белорусские пенсионеры «могут на свою пенсию, даже минимальную, вполне сносно прожить» и пообещал, что нынешняя власть Украины обеспечит пенсионерам, учителям и медикам «надлежащие стандарты жизни».
Отношения Украины и Белоруссии ухудшились после победы Лукашенко на президентских выборах 2020 года, результат которых не признали в Киеве. Ранее из президентской фракции «Слуга народа» в Раде был исключен депутат Евгений Шевченко, который выразил поддержку белорусскому лидеру.