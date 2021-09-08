Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа», глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев считает президента Белоруссии Александра Лукашенко более эффективным лидером, чем экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом депутат заявил на своей странице в Facebook 7 сентября

Политика открытых дверей. Путин и Лукашенко почти готовы подписать «дорожные карты» Союзного государства © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского с политикой Лукашенко из-за преследований оппозиции.

«Напомню, что Лукашенко у власти, в отличие от Петра Алексеевича, с позором отправленного на политическую пенсию, уже 27 лет. Согласен, разных лет. Однако лет, которые принесли Беларуси благосостояние почти в два раза выше, чем в результате неслыханных реформ пятого президента», — написал Гетманцев.

Он также отметил, что белорусские пенсионеры «могут на свою пенсию, даже минимальную, вполне сносно прожить» и пообещал, что нынешняя власть Украины обеспечит пенсионерам, учителям и медикам «надлежащие стандарты жизни».

Отношения Украины и Белоруссии ухудшились после победы Лукашенко на президентских выборах 2020 года, результат которых не признали в Киеве. Ранее из президентской фракции «Слуга народа» в Раде был исключен депутат Евгений Шевченко, который выразил поддержку белорусскому лидеру.