Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 7 сентября обвинила украинские власти в том, что они навязывают населению ненависть к России. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении

Захарова рассказала, как Запад собирается дискредитировать выборы в Госдуму © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Представитель ведомства заявила, что «отдельные украинские политики уже попытались преподнести это событие как некую «победу» Украины, которую стоит отметить». Кроме того, по ее словам, нашлись и те, кто поспешил поставить крест на дружбе наших народов и навсегда забыть о ней.

«В Киеве полагают, что для простых украинцев уже не осталось других поводов для радостных торжеств», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что произошедшее вызывает только сожаление и является примером того, о чем президент России Владимир Путин писал в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев».

«"Правильным" патриотом "незалежной" объявляется лишь тот, кто ненавидит Россию», — отмечается в заявлении.

Захарова вновь призвала украинские власти прекратить циничный эксперимент над украинским и русским народами. Она заявила, что в погоне за разрушением своих исторических корней можно с легкостью нанести ущерб и собственной государственности.

На днях на Украине избавились от памятника дружбе Киева и Москвы. Столичное коммунальное предприятие выполнило решение властей и снесло памятное сооружение, установленное в Голосеевском районе Киева. Сейчас монумент хранится в районной администрации. По ее словам, впоследствии из него сделают экспонат в «музее тоталитаризма».