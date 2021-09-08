На снимке совсем еще юный Данилко сидят на берегу, поджав под себя ноги. Выражение лица у него при этом очень грустное, что, конечно, заметили пользователи.
«Почему такой тоскливый?», «Где мои 16 лет?», «Море, чайки!», «Идеально», «Обожаю», «Такой юный», — написали люди.
Многие решили, что это фото Данилко было сделано еще до того, как он придумал свой самый известный образ проводницы Верки Сердючки, а отдельные подписчики предположили, что в подписи к фото дан намек на еще более откровенные публикации в будущем:
«Скоро видео, время пока есть», — значится в комментарии к снимку.