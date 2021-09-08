Крым был воровским образом передан из России в Украину в 1954 году, с нарушением даже по тем временам действующего союзного и республиканского законодательства. Об этом рассказал депутат Госдумы и директор Института стран СНГ Константин Затулин в интервью изданию Украина.ру

Константин Затулин: кто он © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Владимир Путин, с вхождением Крыма в Россию вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

В тот момент, когда это произошло, люди не могли оценить по достоинству последствия этого, и поэтому в массе своей не были озадачены или взволнованы фактом этой передачи. Хотя люди компетентные, например, первый секретарь Крымского обкома Титов в знак протеста ушел в отставку, напомнил парламентарий.

«Заметьте, что это произошло в 1954 году, то есть через год после смерти Сталина, когда никаких протестов в рядах ВКПБ или КПСС не было и быть не могло. Но, тем не менее, он это сделал. Потому что, судя по всему, раньше, чем другие, и больше, чем другие, понимал последствия этого для России, для Российской Федерации», — отметил Затулин.

Затем в течение всего периода до 1991 года, в рамках Украинской ССР, Крым существовал как всесоюзная здравница, как военно-морская база, если иметь в виду Севастополь, который, кстати говоря, вообще-то и не передавался, оставаясь подопечным Министерству обороны Советского Союза и финансируясь из закрытых статей бюджета Министерства обороны СССР, указал депутат.

1991 год был во всех отношениях переломным, когда в результате распада Советского Союза Крым оказался за границами Российской Федерации. И дальше началась эта вымученная история пребывания Крыма и Севастополя в Украине, которая завершилась Крымской весной 2014 года, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.