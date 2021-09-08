Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова. Кроме того Киев считает, что все, кто посещает полуостров обязан спросить разрешение у украинских властей, и заезжать в Крым через территорию Украины. Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, с вхождением Крыма в Россию вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.
В тот момент, когда это произошло, люди не могли оценить по достоинству последствия этого, и поэтому в массе своей не были озадачены или взволнованы фактом этой передачи. Хотя люди компетентные, например, первый секретарь Крымского обкома Титов в знак протеста ушел в отставку, напомнил парламентарий.
«Заметьте, что это произошло в 1954 году, то есть через год после смерти Сталина, когда никаких протестов в рядах ВКПБ или КПСС не было и быть не могло. Но, тем не менее, он это сделал. Потому что, судя по всему, раньше, чем другие, и больше, чем другие, понимал последствия этого для России, для Российской Федерации», — отметил Затулин.
Затем в течение всего периода до 1991 года, в рамках Украинской ССР, Крым существовал как всесоюзная здравница, как военно-морская база, если иметь в виду Севастополь, который, кстати говоря, вообще-то и не передавался, оставаясь подопечным Министерству обороны Советского Союза и финансируясь из закрытых статей бюджета Министерства обороны СССР, указал депутат.
1991 год был во всех отношениях переломным, когда в результате распада Советского Союза Крым оказался за границами Российской Федерации. И дальше началась эта вымученная история пребывания Крыма и Севастополя в Украине, которая завершилась Крымской весной 2014 года, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.