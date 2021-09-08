В США предложили нормализовать отношения между Россией и США при помощи мамонта. Об этом на днях сообщило издание Foreign Policy

Status Quo: Харьковский Мамонт © Public domain Джордж Черч из Гарвардской медицинской школы предложил уникальную методику, благодаря которой в ближайшие два десятилетия ему удастся вывести животных, которые будут практически неотличимы от шерстистого мамонта ледникового периода.

Этот проект создает возможности для двустороннего сотрудничества в области изменений климата и Арктики. Эта проблематика выходит за рамки национальных границ и оказывает воздействие и на США, и на Россию, поэтому требуется межгосударственное решение проблем, какой бы напряженной ни была политика.

«Если проект возрождения шерстистого мамонта завершится успешно, он сможет изменить саму атмосферу в Арктике, превратив ее в регион сотрудничества, а не тотального соперничества», — говорится в материале.

Ранее бывший посол США в Москве Майкл Макфол заявил, что Россия опережает Америку в некоторых аспектах сферы вооружений, и это «пугающий факт», на который многие не обращают внимания. Он уточнил, что в первую очередь речь идет о ядерном оружии. Оно досталось не только в качестве наследства от СССР, российский лидер Владимир Путин вложил «фантастическое количество денег» в модернизацию определенных систем.