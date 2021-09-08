Она объяснила причины отказа ущербом, который получит Киев после обретения такого статуса. По словам парламентария, многие страны могут ограничить республике доступ к своим оборонным технологиям, а также отказаться от военного сотрудничества.
«Нас не поймут наши партнеры. У нас есть оборонное соглашение [с Вашингтоном] и его более чем достаточно на данном этапе нашей трансформации», — сказала Верещук.
Депутат добавила, что статус американского союзника никак не ускорит вступление в НАТО и даже может помешать этой цели. Она указала, что Киеву следует «наполнить содержанием» договоренности, заключенные на встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, а не стремится брать на себя новые.
«Нужно сейчас поддерживать это соглашение, а не заниматься политиканством», — резюмировала она.
Обращение к американским конгрессменам с просьбой предоставить для Украины статус внеблокового союзника США инициировали депутаты Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность». Они заверили, что такая форма партнерства сулит стране дополнительные военные и финансовые выгоды.