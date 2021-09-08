Пропрезидентская фракция «Слуга народа» не станет поддерживать обращение депутатов Верховной Рады к США с просьбой предоставить Украине статус главного союзника вне НАТО. Об этом 7 сентября заявила депутат фракции Ирина Верещук, передает «Страна»

«Это точно не про нас»: посол Украины в США отвергла союз с НАТО © Минфин Украины / Минфин Украины / Перейти в фотобанк отказа ущербом, который получит Киев после обретения такого статуса. По словам парламентария, многие страны могут ограничить республике доступ к своим оборонным технологиям, а также отказаться от военного сотрудничества.

«Нас не поймут наши партнеры. У нас есть оборонное соглашение [с Вашингтоном] и его более чем достаточно на данном этапе нашей трансформации», — сказала Верещук.

Депутат добавила, что статус американского союзника никак не ускорит вступление в НАТО и даже может помешать этой цели. Она указала, что Киеву следует «наполнить содержанием» договоренности, заключенные на встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, а не стремится брать на себя новые.

«Нужно сейчас поддерживать это соглашение, а не заниматься политиканством», — резюмировала она.

Обращение к американским конгрессменам с просьбой предоставить для Украины статус внеблокового союзника США инициировали депутаты Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность». Они заверили, что такая форма партнерства сулит стране дополнительные военные и финансовые выгоды.