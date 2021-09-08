Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон 7 сентября в эфире телеканала «Первый в Молдове» обвинил Запад в навязывании стране антироссийского курса

Молдавский эксперт рассказал, что больше всего любит Майя Санду, а что любит Игорь Додон © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Игорь Гросу отказался направить наблюдателей на выборы в Госдуму России и назвал это недружественным шагом, напомнив, что за 20 лет не было ни одного случая, когда молдавских наблюдателей не было в РФ.

«Многие западные страны, которые проводят антироссийскую политику, приняли решение не направлять наблюдателей. Это практически пробный шаг к тому, чтобы Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям. Это ошибка, это неправильно», — подчеркнул Додон.

Экс-президент добавил, что Молдавии следует скорректировать позицию и развивать стратегическое партнерство с Россией. Он заключил, что руководство страны получает «указания западных кураторов» избегать контактов с Москвой.

В августе Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла решение не присутствовать на выборах в России из-за требований уменьшить число наблюдателей: от Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи могут допустить только 50 и 10 человек соответственно. Российские власти объяснили, что такое решение приняли на фоне пандемии коронавируса.