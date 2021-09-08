Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях в отношении граждан России. Соответствующий указ опубликовали 7 сентября на сайте главы государства

Санкции СНБО граждан Украины выглядят как злоупотребление властью – Бортник © Руслан Бортник Ивана Кузнецова. В документе говорится, что этот сотрудник Вооруженных сил России «участвовал в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики».

В отношении Кузнецова вводятся такие меры, как блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, а также ряд других ограничений.

Также Зеленский ввел в действие решение о введении санкций на три года против крымчанки Ольги Калининой.

В России неоднократно подчеркивали бессмысленность украинских санкций против российских компаний и граждан. В частности, в конце июня вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отмечал, что украинская политика санкций в отношении России является бессмысленной, бесполезной и не имеет никакого отношения к реальным делам, которые были обещаны Зеленским после прихода к власти.

Сам Зеленский в июне признавал, что санкции против России уже не работают.